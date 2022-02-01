Минск, , 14:42 — REGNUM «Приятно посмотреть на сегодняшний Питер. Я думаю, что будет еще лучше, и мы готовы в этом участвовать», — заявил 1 февраля Александр Лукашенко, принимая в президентском дворцеделегацию Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на эту тему: «Куда ни кинь, все связано с Питером» — Лукашенко

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко сообщил Беглову о восстановлении экономического сотрудничества, отметив, что «скорее всего, мы достигнем $1,7 млрд допандемийного уровня».

Читайте также: Белоруссия: «Бессмертный полк» в вышиваночное безвременье не вписался

Участники минских переговоров обсудили реализацию проектов по возведению жилых «симметричных» кварталов: санкт-петербургского в Минске («Петровские верфи») и белорусского в Санкт-Петербурге. Лукашенко особо отметил позитивные преобразования в Санкт-Петербурге, отметив: «Я на вертолете летел, все видно. Я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах».

Читайте о «порядке» в Санкт-Петербурге: «Беглов, my love, Беглов»: Шнуров «покаялся» перед Смольным

Лукашенко заявил о планах до 1 июля 2022 года поставить в Санкт-Петербург около 900 автобусов средней и большой вместимости, работающих на сжиженном газе. Он также заверил, что Белоруссии готова содействовать и в реализации следующего этапа реформы — расширения сферы применения электротранспорта: в Санкт-Петербург в течение 2 лет будут поставлены почти 100 белорусских троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Постсоветская республика также желает экспортировать многие другие свои товары.

Читайте новости сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия