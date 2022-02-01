Саранск, 1 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Саранске с 24 по 28 мая 2022 года состоится финал национального чемпионата WorldSkills Russia. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Brungildakarlovna WorldSkills

Соревнования пройдут по 68 компетенциям, которые поделены на семь блоков: «Строительство и строительные технологии», «Транспорт и логистика», «Производство и инженерные технологии», «Сфера услуг», «Информационные технологии», «Творчество и дизайн» и «Образование». Участники будут соревноваться в очном формате по 25 компетенциям, остальные состязания пройдут дистанционно.

Также в период с 30 мая по 2 июня в Саранске запланирован форум движения Ворлдскиллс Россия. На дискуссионных площадках встретятся эксперты, представители бизнес-сообщества, образовательных организаций и органов власти.

ИА REGNUM напоминает, чемпионат WorldSkills Russia — это крупнейшие масштабные соревнования профессионалов в стране среди студентов средних и высших образовательных учреждений. Возраст участников в категории юниоров — до 16 лет, также могут соревноваться студенты в возрасте от 16 до 25 лет.