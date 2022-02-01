Киев, , 14:41 — REGNUM Украинский певец Иван Дорн поделился датой выхода своей четвертой студийной пластинки. Соответствующую информацию опубликовало издание The Flow 1 февраля.

Иван Дорн Mary Mitso

Премьера нового альбома исполнителя запланирована на 31 мая 2022 года. Примечательно, что по задумке автора публикация проекта состоится в последние минуты 31 мая, тем самым ознаменовав завершение весны.

Напомним, что последним студийным альбомом Ивана Дорна на текущий момент является OTD, выпущенный в 2017 году. Проект полностью записан на английском языке.

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