Париж, , 14:40 — REGNUM Франция планирует сократить присутствие собственных подразделений в Мали, сообщает Le Figaro.

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«Несомненно то, что ситуация не может оставаться такой, какая она есть. К середине февраля мы будем работать с нашими партнерами, чтобы увидеть, как изменится наше присутствие на месте», — заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь на следующий день после объявления о высылке посла Франции в Мали.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил «безответственное» поведение военной хунты в Мали.

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