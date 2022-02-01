Грозный, , 14:40 — REGNUM В Чечне в 2022 году начнется строительство 24 новых школ. Образовательные организации планируют ввести в строй к 1 сентября 2023 года, сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.

Кроме того, будут отремонтированы 42 школы. Власти региона включили их в программу капитального ремонта по итогам проверок, проведенных во всех образовательных учреждениях. Кроме того, в ряде школ будет усилена материальная база.

«Мы защитили и подписали с федеральным министерством соглашение на капитальный ремонт в 2022 году 42 школ. Помимо этого, мы определили ряд школ, которые нуждаются в улучшении материально-технической базы», — рассказал Дааев.

Напомним, в декабре 2021 года на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым министр образования сообщил, что в республике требуется провести капитальный ремонт в 160 школах. В план на 2022−2023 годы включена половина из них. Проектно-сметная документация отправлена в федеральный центр на согласование.