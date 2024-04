Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) выпустила трейлер, приуроченный к выходу ее нового видеоклипа Do We Have A Problem. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале исполнительницы вечером 31 января.

Tamtam7683 Ники Минаж

Новый видеоклип вдохновлен стилистикой фильма «Солт», а помимо самой певицы в нем снялись актер Джозеф Сикора и рэпер Lil Baby (Доминик Джонс). Выход полноценного клипа запланирован на 4 февраля 2022 года.

Напомним, что ранее Nicki Minaj анонсировала выход нового альбома в 2022 году. Пластинка станет пятым студийным проектом в дискографии певицы.