Элиста, 1 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Частые аварии на электросетях в Элисте происходят по причине неудовлетворительного состояния оборудования. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков 1 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Главная причина перебоев с подачей электроэнергии в Элисте — устаревшее оборудование. Накопленный уровень износа электросетевого хозяйства Калмыкии составляет более 80%. Это критические показатели для нашей республики», — написал Хасиков в Instagram.

В ближайшее время будет проведён технический аудит энергетических мощностей, который поможет определить этапы модернизации электросетей Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в январе 2022 года прокуратура Элисты начала проверку частых аварий на электросетях. Затем в столице Калмыкии была организована работа горячей линии, оператор которой проконсультирует пострадавших от массовых перебоев энергоснабжения.