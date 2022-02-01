1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Полегенько, , 16:33 — REGNUM Единый номер экстренных вызовов 112 с 1 февраля действует на всей территории Крыма — он официально введён в постоянную эксплуатацию. Как работают операторы «Единого центра 112» в Крыму, увидел корреспондент ИА REGNUM.

Здание «Единого центра 112» в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

Система 112, которая теперь постоянно действует и в Крыму, объединяет пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу «Антитеррор».

Звонить на единый номер можно со всех телефонов, даже при отсутствии денег на счете. Номера оперативных служб 101, 102, 103, 104 также продолжат функционировать.

В опытной эксплуатации номер 112 в Крыму работал с 2018 года.

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В целом построение Системы 112 началось с 2017 года, и этот путь был далеко не из лёгких. Прежде пришлось выстроить целую систему всех сегментов для обеспечения приёма и обработки вызовов. Сначала номер 112 начал работать исключительно в Симферополе, потом постепенно проводилось внедрение всех муниципальных образований Крыма. За период опытной эксплуатации планомерно выявлялись и решались возникающие проблемные вопросы. Всеми заинтересованными ведомствами проведена колоссальная работа по интеграции сервиса обеспечения деятельности всех экстренных служб с ГИС «Система-112 Республики Крым», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Николаевич Садаклиев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для основного центра обработки вызовов Системы-112 ГКУ РК «Безопасный регион» выделено отремонтированное здание. Операторский зал вмещает 25 автоматизированных рабочих мест для дежурной смены, помещение оснащено программно-техническим комплексом для приёма, обработки и реагирования на поступающие звонки. Все операторы проходят специальное обучение.

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа операторов центра обработки вызовов службы 112 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Обращения принимаются круглосуточно. Только за 2021 год центром обработки вызовов было принято 959 227 звонков. В том числе на службу 101 было переведено 11 766 обращений, 102 — 68 677 звонков, 103 — 134 811, 104 — 4508 и «Антитеррор» — 59 звонков. Чаще всего, отмечают в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым, граждане обращаются на номер 112 по вопросам, связанным с ЖКХ. Несмотря на то, что эта сфера не относится к деятельности службы оперативных служб, все звонки переводятся на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Информационные стенды «Единого центра 112» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Информационные стенды «Единого центра 112» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Информационные стенды «Единого центра 112» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Достаточно большую долю, сетуют специалисты, составляют и ложные звонки — такие вызовы могут задержать оказание помощи тем людям, которые в ней действительно нуждаются.