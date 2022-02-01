Москва, , 14:37 — REGNUM У США остаётся немало рычагов давления на российскую экономику, даже если российские банки смогут совладать с техническими трудностями в результате отключения от элементов международной финансовой инфраструктуры. Об этом 1 февраля заявил руководитель Центра политических исследований института экономики РАН Борис Шмелёв на телеканале «Россия 24».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Катастрофических последствий для Сбербанка и для крутых крупных российских банков быть не может, постольку поскольку там есть резервные решения, забронированы решения, с помощью которых будет банк реагировать на введённые санкции», — заявил Шмелёв.

«Но можно сказать, что Запад и США в первую очередь делают ставку на экономическое, финансовое удушение России. Здесь возможности Запада огромны. Силы у него и потенциал огромны, и России, надо прямо сказать, будет нелегко», — указал он.