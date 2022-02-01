Уфа, 1 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. IV региональный чемпионат «Навыки мудрых» состоится со 2 по 4 февраля в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что главной целью чемпионата является демонстрация профессионального долголетия и конкурентоспособности специалистов старше 50-и лет. В ходе его проведения, эти специалисты смогут продемонстрировать полученный в течение жизни опыт в разных сферах деятельности, профессиональное мастерство.

Отмечается, что в мероприятии примут участие 80 конкурсантов старше 50-и лет. Они будут соревноваться за звание лучшего в своем деле в семи блоках рабочих профессий. Их мастерство будут оценивать 40 экспертов. На соревновательных площадках будут представлены 12 компетенций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предпринимательница из Башкирии стала лауреатом международной бизнес-премии.