Бразилиа, 1 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Отказ Запада вести нормальное сотрудничество с Россией открывает перед другими крупными экономиками мира, в том числе бразильской, очень существенные возможности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 февраля, комментируя информацию о призыве властей США к президенту Бразилии Жаиру Болсонару отменить свой визит в Москву.

Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil Жаир Болсонару

Ранее Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в МИД Бразилии сообщила, что с соответствующим предложением обратился госсекретарь США Энтони Блинкен. В Вашингтоне опасаются, что визит Болсонару при нынешних обстоятельствах может быть истолкован как поддержка России в конфликте с США.

« Для чего отмена визита Болсонару в Москву нужна американцам, понятно. Здесь присутствует более долгосрочный интерес, чем сегодняшний всплеск противостояния США и России. Само по себе сообщество БРИКС даже в его нынешнем виде (после американской обработки той же Бразилии и Индии) неудобно Вашингтону — в нём в принципе заложена возможность коллективных антиамериканских действий.

В тактическом плане, в силу наращивания антироссийской истерии и попыток усилить политическое давление на нашу страну под лозунгом её «изоляции», визит известной фигуры из Латинской Америки, то есть вроде бы подконтрольного США региона, американцам тоже был бы в минус, причём существенно в минус.

Думаю, однако, что визит состоится. Folha de Sao Paulo — это авторитетная газета, новость уже разлетелась по всему латиноамериканскому континенту, а он совсем не настолько «в кармане» у США, как тем хотелось бы. Там к тому же есть свои внутренние трения между преимущественно правыми и, условно говоря, «левыми» режимами, как и партиями внутри отдельных стран, и правым, к которым следует отнести Болсонару, нанести ущерб своим позициям явным прогибом под США значило бы «забить гол в свои ворота». Чисто политический кураж президента Бразилии здесь тоже, думаю, сыграет свою роль.