Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге женщина 1988 года рождения отдана под суд за убийство мужчины путём поджога. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено ночью 24 мая во дворе дома № 185 на ул. Луначарского. Пьяная гражданка увидела двоих спящих на земле людей и рядом с ними бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Она облила одного из граждан и подожгла. Пострадавший получил ожоги 80% поверхности тела и скончался в больнице.

Задержали женщину 15 июля в гостях у её знакомых. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.