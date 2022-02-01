Москва, , 14:36 — REGNUM Стоимость жизни в городах России определятся главным образом за счет стоимости товаров и услуг, которые предоставляются в этих областях, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «Интерпортфолио» Алексей Каневский.

Люди (сс) Free-Photos

«Продукция в большинстве своем экспортируется в удаленные регионы из центральных городов. Главным образом — из Москвы и Санкт-Петербурга.

Соответственно стоимость доставки таких товаров складывается в том числе и за счет затрат на транспортировку.

Поэтому цены могут быть значительно выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, где эта продукция производится.

С другой стороны, нужно понимать, что дороговизна города определяется не только стоимостью товаров на полке, но и возможностью его приобрести населению.

Оценивается реальная зарплата людей и стоимость продуктовой корзины на полке. Если наблюдается существенный разрыв между доходами населения и ценой на товары и услуги, то в данном случае регион будет считаться очень дорогим для проживания.

Существует определенный баланс между зарплатами в Москве и стоимостью услуг и товаров в городе, поэтому столица не является самым дорогим городом России», — высказал своё мнение эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, самым дорогим городом для жизни в России назван Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа, самым дешевым — Назрань в Республике Ингушетия.

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