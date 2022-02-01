Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Поклонники канадского рэпера Drake (Обри Дрейк Грэм) требуют от своего кумира реакции на недавнюю новость о беременности певицы Рианны (Робин Рианна Фенти). Соответствующей информацией поделилось издание HipHopDX 1 февраля.

Рианна Instagram.com/badgalriri

Известно, что рэп-исполнитель пока что не прокомментировал имеющиеся данные, однако его фанаты уверены, что новость крайне огорчила музыканта. Примечательно, что в 2016 году Drake и Рианна состояли в отношениях.

Напомним, что 31 января 2022 года стало известно о том, что Рианна ждет первенца. Отцом будущего ребенка станет музыкант A$AP Rocky (Раким Майерс).

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