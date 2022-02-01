Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Поклонники канадского рэпера Drake (Обри Дрейк Грэм) требуют от своего кумира реакции на недавнюю новость о беременности певицы Рианны (Робин Рианна Фенти). Соответствующей информацией поделилось издание HipHopDX 1 февраля.

Instagram.com/badgalriri Рианна

Известно, что рэп-исполнитель пока что не прокомментировал имеющиеся данные, однако его фанаты уверены, что новость крайне огорчила музыканта. Примечательно, что в 2016 году Drake и Рианна состояли в отношениях.

Напомним, что 31 января 2022 года стало известно о том, что Рианна ждет первенца. Отцом будущего ребенка станет музыкант A$AP Rocky (Раким Майерс).