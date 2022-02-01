Черногорск, Хакасия, 1 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Минздрав Хакасии обнародовал результаты проверки после пугающего инцидента в городе Черногорске. По сообщениям местных массмедиа, в черногорском отделении ГБУЗ РХ «Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы» перепутали тела двух женщин.

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«Родственникам 21 января выдали тело чужой женщины, но они заметили замену. В отличие от другой семьи, которая уже успела похоронить не свою родственницу. Могилу пришлось раскапывать, менять тела и проводить похороны вновь», — передаёт 19rusinfo.ru.

В республиканском минздраве ИА REGNUM 1 февраля прокомментировали информацию о происшествии. Жительнице города Черногорска выдали тело не её матери.

«По указанному факту в Республиканском клиническом бюро судебно-медицинской экспертизы было проведено служебное расследование. Факт того, что в Черногорском межрайонном судебно-медицинском отделении были перепутаны тела умерших женщин, имел место быть. Ситуация была исправлена в этот же день», — заявили в минздраве.

Сотрудники Черногорского межрайонного судебно-медицинского отделения извинились перед родственниками умерших. Заведующая отделением и «непосредственный исполнитель» — санитар отделения — получили дисциплинарные взыскания.

«До настоящего времени жалоб, заявлений, обращений от родственников умерших в Республиканское клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы или Черногорское межрайонное судебно-медицинское отделение не поступало», — отметили в министерстве.

Родственникам умерших направлены письма с извинениями от Республиканского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

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