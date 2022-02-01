Минск, , 14:35 — REGNUM Память об исторических событиях важно сохранить так, как это делают в Санкт-Петербурге и в Белоруссии из-за участившихся попыток перечеркнуть подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 1 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, его слова приводит пресс-служба главы республики.

Александр Лукашенко President.gov.by

«В связи с участившимися в последнее время попытками ее (историю Великой Отечественной войны — прим. ТАСС) переписать, перечеркнуть подвиг советского народа считаем, что пришло время <…> дать правдивые оценки многим событиям и их участникам», — сказал он.

Также Лукашенко высказал благодарность санкт-петербургскому губернатору за выбор им знакового момента для посещения Белоруссии в теперешней непростой ситуации и добавил, что визит Беглова в республику определяет очень важные гуманитарные и исторические акценты.

При этом белорусский лидер указал на то, как как «бережно хранят и восстанавливают» память о событиях войны и в Белоруссии, и в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что иностранным дипломатам в Белоруссии ничего не угрожает, а решение властей США вывезти из страны семьи своих дипломатических работников указывает на желание искусственно нагнетать ситуацию.