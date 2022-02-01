Владикавказ, , 14:35 — REGNUM В Северной Осетии станут новоселами около 700 жителей, проживающих в настоящее время в аварийном жилье. За два года предстоит расселить 32 многоквартирных дома. О планах властей республики сообщил министр ЖКХ и энергетики Майран Тамаев.

Ветхое жильё Onf.ru

«С 2022 года и до конца 2023 года планируется расселить 32 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Всего подлежит ликвидации более 11 тыс. кв. м ветхого фонда. На все эти мероприятия необходимо около 543 млн рублей», сообщил Тамаев.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября 2025 года в Северной Осетии планировалось переселить в новые квартиры 1120 человек. Для реализации программы необходимо ликвидировать более 19,3 тыс. кв. м аварийного жилья.

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