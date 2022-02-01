Варшава, 1 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. С 1 февраля в Польше снижается налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо и продовольственные товары. НДС на топливо в стране снижается с 23% до 8%, а НДС на основные продукты питания составит 0%. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Данные меры, принятые правительством республики 12 января, предусмотрены в качестве борьбы с постковидным экономическим кризисом и ростом инфляции. Они закреплены в так называемом «Антиинфляционном щите мер».

Данные меры будут действовать шесть месяцев — до 1 августа 2022 года.