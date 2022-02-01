Москва, 1 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Pinq (Владислав Козицын) выступил с песней «Катрина» на шоу Toaster Live. Выход ролика состоялся на YouTube-канале проекта Toaster 1 февраля.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Основной локацией видео стала сцена актового зала, на которой музыкант исполнил свою композицию. Примечательно, что «Катрина» является последним сольным треком артиста на текущий момент.

Напомним, что 16 апреля 2021 года состоялась премьера дебютного студийного альбома Pinq под названием Pinq Tastish. Гостевым участием на пластинке отметились Mayot (Артем Никитин), Lovv66 (Иван Шабанов), Flesh (Павел Дылдин) и другие музыканты.