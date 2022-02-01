Москва, , 14:32 — REGNUM Петиция Алексея Яuудина на сайте Change.org, опубликованная 31 января, менее чес за сутки набрала более 25 000 и стала одной из самых популярных на сайте.

Пиктограммы зимней олмпиды в Пекине Цитата из YouTube

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Об этом он заявил в своём Инстаграм. Так же спортсмен записал несколько сториз, в которых посочувствовал спортсменам, которые выступают без флага.

Документ опубликован на change.org и представляет собой длинное эмоциональное высказывание. Алексей Ягудин призывает ВАДА и МОК разрешить российским спортсменам выступать под флагом страны, исполнять гимн и называться сборной России. Сейчас наши атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee).

Автор «Скоро стартует очередная Олимпиада, и я очень жду её. Общаясь со многими нашими ребятами и тренерами, я знаю, как усердно, в поте лица, каждый день они готовятся к этому важнейшему событию. Невероятный труд, который вызывает мое безмерное уважение!

Не скрою, что, хотя с моего личного выступления на ней прошло много лет, я четко помню эти моменты счастья: когда звучит российский гимн, поднимают родной флаг и тебе вручают золотую олимпийскую медаль — главную награду за труд всей твоей жизни. Мне искренне хочется пожелать каждому нашему спортсмену пережить эти мгновения. Ведь это действительно волшебное чувство, которое ни с чем не сравнить.

Поэтому мне невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. WADA ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд сократил, которое теперь должно продлиться до конца 2022 года.

И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости!», — сказано в петиции.

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