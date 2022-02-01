Рим, , 14:31 — REGNUM Итальянская актриса Орнелла Мути сообщила, что хотела бы стать гражданкой РФ. Об этом 1 февраля пишет ТАСС.

Орнелла Мути 9EkieraM1

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой», — призналась актриса. «Я учу язык сама… Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная… Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию», — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что Илзе Рената Краузе, мать Орнеллы Мути, была наполовину русская. А дед и бабушка актрисы родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Эстонию.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Наталья Орейро впервые приехала в Россию после получения гражданства