Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Американский рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовал клип на песню Dr. Dankenstien, записанную при участии Fedd The God. Выход ролика состоялся на YouTube-канале Wiz Khalifa вечером 31 января.

Weekly Dig Рэппер Wiz Khalifa

Основными локациями для видео стали закусочная и дикие холмы в пустыне. Съемки клипа проходили на территории США.

Напомним, что ранее Wiz Khalifa и Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон) анонсировали альбом Stoner’s Night. Пластинка станет дебютным совместным студийным проектом исполнителей.