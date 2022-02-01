Казань, 1 февраля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Татарии ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 41-летнего местного жителя обвиняют в сбыте немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Hеж. Леонид Гайдай. 1962.СССР Нелегальный алкоголь

Установлено, что 13 октября 2021 года мужчина приобрел за 45 тыс. рублей на оптовом рынке города Октябрьский в Башкирии у неизвестных лиц 450 литров алкогольной продукции без маркировки. Затем у придорожного кафе на трассе он реализовал алкоголь гражданину за 55 тыс. рублей. После этого мужчину задержали.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»), ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции»), направлено для рассмотрения в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по итогам 2021 года на 5,2% возросла смертность от острых отравлений алкогольной продукцией. За прошлый год зафиксировали 238 летальных исходов, в 2020 году — 225 случаев.

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