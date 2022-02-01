Гавана, 1 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Более семи миллионов избирателей на Кубе примут участие с 1 февраля по 30 апреля в референдуме по проекту закона о семейном кодексе. Об этом пишет Prensa Latina.

Michael Nielsen Куба

Согласно официальным источникам, кубинцы смогут высказать свое одобрение, несогласие или предложить изменения к проекту как внутри страны, так и за её пределами. Документ уже получил одобрение Национальной ассамблеи народной власти (парламента).

Секретарь Национального избирательного совета (CEN) Мария Эстер Бакальяо подтвердила, что в предварительном этапе обучения сотрудников избраительных участков приняли участие более 15 000 юристов, включая 1606 студентов юридических факультетов.

Власти прогнозируют завершение передачи предложений в редакционную комиссию для обработки в мае 2022 года.