Ташкент, 1 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Сенат Узбекистана направит парламентский запрос в правительство страны о безопасности автотранспортных средств, оснащённых газовыми баллонами. Об этом 1 февраля сообщает Газета.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

Журналисты издания отмечают, что в течение 2021 года в Узбекистане произошло 14 случаев взрывов и два случая пожара в транспортных средствах, оборудованных газовыми баллонами. В результате девять человек получили травмы и 14 погибли.

Сенаторы в своем запросе отметили отсутствие действенного контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов, занимающихся установкой на автомобили и испытаниями оборудования.

«Также, сенаторы указали, что большинство нормативно-правовых актов, касающихся обеспечения безопасности транспортных средств, оснащённых газовыми баллонами, приняты на русском языке, хотя законодательные акты и другие акты органов государственной власти и управления должны приниматься на государственном языке», — говорится в публикации.