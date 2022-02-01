Москва, 1 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Российская певица Дора (Дарья Шиханова) сделала анонс нового сингла. Соответствующей информацией девушка поделилась в истории на своей странице в Instagram 1 февраля.

(сс) StockSnap Музыка

По словам исполнительницы, песня получит название Loverboy. Также известно, что композиция выйдет 2 февраля 2022 года и войдет в ее будущий студийный альбом.

Напомним, что за свою карьеру Дора успела выпустить два студийных альбома. На 2022 год запланирован выход третьей пластинки, название которой пока что не раскрыто.