Москва, 1 февраля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Рэп-музыкант Bumble Beezy (Антон Ватлин) показал фрагмент грядущей композиции, в создании которой поучаствовал Рем Дигга (Роман Воронин). Соответствующей информацией артист поделился на своей странице в Instagram вечером 31 января.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Будущая песня получит название «Тонг По» и станет дебютным сотрудничеством музыкантов. Точная дата выхода на текущий момент неизвестна.

Напомним, что 24 января 2022 года Bumble Beezy выпустил новый трек «Протеиновые Чипсы Freestyle». Эта работа стала первой выпущенной песней артиста в 2022 году.