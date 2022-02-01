Минск, 1 февраля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Визит в Минск делегации Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым «определяет важные гуманитарные и исторические акценты». Об этом 1 февраля во время переговоров с ней заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Согласно официальному сообщению, в президентский дворец с петербургской делегацией прибыли также новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов и его бывший посол — нынешний госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Лукашенко обратил их внимание на то, «как бережно хранят и восстанавливают память об истории Великой Отечественной войны и в Санкт-Петербурге, и в Белоруссии».

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«В связи с участившимися в последнее время попытками ее переписать, перечеркнуть подвиг советского народа считаем, что пришло время (кстати, что мы и делаем) дать правдивые оценки многим событиям и их участникам», — заявил руководитель постсоветской республики, известный скандальными заявлениями о «не наших» Отечественных войнах и «ленинградцах под оккупацией».

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Лукашенко поведал также: «Сегодня мы видим, что это надо сделать честно, открыто, даже если это неприятно кому-то будет, но, по крайней мере, не мы инициаторы тех неприятных страниц, которые сегодня листают народы, особенно Восточной Европы и постсоветского пространства».

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Руководитель постсоветской республики рассказал российским чиновникам о «замалчивании» фактов Великой Отечественной войны, отметив, что сейчас белорусскими прокурорами «открываются страшные вещи этого замалчивания». Он сообщил: «В два, а порой и три раза, где-то в десять раз уменьшались потери в концлагерях обычных граждан и советских воинов, солдат Красной армии».

Лукашенко снова обратился к теме блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны, которую он считает «не нашей». Он напомнил о неоднократном обсуждении этой «ужасной ситуации» с президентом России Владимиром Путиным.

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