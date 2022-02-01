Москва, 1 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Российский певец Григорий Лепс (Григорий Лепсверидзе) собирается провести эксклюзивный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. Информацией об этом поделилось издание StarHit 1 февраля.

Okras Григорий Лепс

Известно, что выступление артиста пройдет в рамках закрытого мероприятия Big Art Festival в московском отеле Ritz Carlton 6 марта 2022 года. Минимальная стоимость входного билета на торжество составила 100 тыс. рублей.

Напомним, что ранее Григория Лепса заподозрили в романе с Юлией Барановской. Позднее слухи подтвердила телеведущая Ксения Собчак.