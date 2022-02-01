Кито, 1 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо отправился с официальным визитом в Китай. Визит продлится до 6 февраля, пишет Prensa Latina.

(сс) Fundación del Barrio Гильермо Лассо

«В ходе этого визита мы обсудим такие вопросы, как взаимная заинтересованность в начале переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между двумя странами и, в то же время, повысим заинтересованность в пересмотре условий долга, который Эквадор имеет перед китайскими банками», — сказал Лассо в аэропорту перед вылетом в КНР.

Он также подчеркнул, что надеется добиться положительных результатов для развития Эквадора.

Лассо напомнил, что 29 августа в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Си Цзиньпином он получил приглашение провести официальную двустороннюю встречу, которая сблизит две страны и углубит их дипломатические и торговые отношения.

По его словам, одним из основных мероприятий, которые ознаменуют его программу в Китае, будет президентский диалог, а также встреча с главой китайского правительства Ли Кэцяном.

Лассо также примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на которых Эквадор будет представлять лыжница Сара Эскобар: «Мое присутствие на церемонии открытия означает поддержку Сары, которой я шлю свои пожелания успеха в ее участии в этих играх».