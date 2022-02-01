Горно-Алтайск, 1 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай продолжается рост заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю выявлено 2335 новых случаев заболевания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

Это более чем в два раза выше уровня предыдущей недели, а также на 55% превышает эпидемический порог. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где заболели более 1 тыс. человек.

«Эпидемиологи отмечают, что прирост заболеваемости по итогам недели формируется в основном за счёт заболеваемости среди взрослых и детей от 7 до 14 лет. В целом по республике с признаками ОРВИ за неделю госпитализировано 4 взрослых», — отметили в управлении.

При этом за сезон 2021−2022 годов в республике зарегистрировано 87 случаев заболевания гриппом, в том числе 58 — у детей до 14 лет.