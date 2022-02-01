Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. HBO Max представил трейлер документального фильма о съёмках продолжения шоу «Секс в большом городе». Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 1 февраля.

Скриншот с YouTube Цитата из сериала «И просто так…»

В фильме покажут происходящее за кадром во время съёмок сериала «И просто так». В картине помимо актёров шоу дадут интервью его создатели — продюсеры, сценаристы, дизайнеры костюмов и другие. Премьера киноленты состоится 3 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что премьера сериала «И просто так» состоялась в декабре 2021 года. Шоу рассказывает о жизни героинь оригинального проекта «Секс в большом городе» спустя несколько лет после его событий.