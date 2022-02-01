Москва, 1 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Из-за нестабильной ситуации на Украине невозможен транзит товаров через данную страну, что сказывается на проблемах с доставкой товаров из стран ЕС в Россию. Об этом ИА REGNUMзаявил заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании STALOGISTIC Александр Видинеев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автоперевозки

«Всё же по европейскому направлению основным дестабилизирующим фактором является контрольно-пропускные мероприятия на границе Белоруссии и Польши. Они несут за собой ряд неприятных для рынка последствий. Это нарушение транзитных сроков и, как следствие, необходимость в пересмотре планов закупки и производства. Снижается оборачиваемость транспортного парка, что ведет к росту стоимости автоперевозок из ЕС в РФ. К тому же потребовалась срочная замена традиционных маршрутов на непроработанные, результатом чего является потеря времени, удорожание итоговой стоимости перевозки, повышение цен для конечных потребителей и их отказ в пользу продукции конкурентов, пропуск высокого сезона с потерей сезонного сверхдохода», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас, с одной стороны, наблюдается санация рынка: среди автоперевозчиков остаются владельцы крупных автопарков, качество сервиса растет, с другой стороны снижается конкуренция, сокращается объем общего автопарка в странах ЕС, что неизбежно приведет к росту цен и возможным стоимостным сговорам.

«Цены могут повыситься и из-за водителей с международной аккредитацией, количество которых сократилось за время ковид-ограничений: им выгоднее оставаться на локальной дистрибуции, где сейчас платят не меньше, но не нужно покидать семью и дом на две-три недели. С 1 января 2022 года складские провайдеры в Прибалтике (Латвия, Литва, Эстония) заявили о росте цен на операции: недостаток квалифицированного персонала и необходимость сокращения рабочего времени из-за ковид-ограничений при прежнем объеме проходящей через склады продукции, следующей транзитом в Россию, приведут к росту конкуренции за эффективный человеко-час», — добавил Видинеев.