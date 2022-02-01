Канье Уэст раскритиковал NFT
Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Популярный рэп-исполнитель Канье Уэст (Йе) отметился критикой NFT-контента. Этой информацией поделилось издание HipHopDX 1 февраля.
Так, артист заявил, что негативно относится к какому-либо NFT, предпочитая делать выбор в пользу материально-вещественных продуктов. Также Уэст отметил, что не планирует создание уникальных токенов для своего бренда Yeezy.
Ранее Канье Уэст продал собственный танк Ripsaw EV2. Покупателями транспортного средства стали участники Diesel Brothers.
NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности. Наибольшую нелюбовь к NFT сейчас испытывают любители видеоигр.