Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Популярный рэп-исполнитель Канье Уэст (Йе) отметился критикой NFT-контента. Этой информацией поделилось издание HipHopDX 1 февраля.

David Shankbone Канье Уэст

Так, артист заявил, что негативно относится к какому-либо NFT, предпочитая делать выбор в пользу материально-вещественных продуктов. Также Уэст отметил, что не планирует создание уникальных токенов для своего бренда Yeezy.

Ранее Канье Уэст продал собственный танк Ripsaw EV2. Покупателями транспортного средства стали участники Diesel Brothers.