Москва, 1 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Увеличение ставок по ипотеке в 2022 году неизбежно, оно обусловлено макроэкономическими параметрами, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент «Региональной ассоциации оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Рост ключевой ставки Банка России, инфляция и сокращение государственной поддержки увеличат ежемесячный платеж будущего заемщика, как минимум, на 15%.

Если сегодня средний ипотечный платеж по однокомнатной квартире в Москве составляет порядка 85 тыс. рублей, то к концу 2022 года за аналогичное жилье придется платить уже 97−98 тыс. рублей.

Таким образом, эффективная ставка кредита может приблизиться к 20%. При такой ставке количество устойчивых заемщиков крайне невелико.

Расчеты показывают, что плата по ипотеке в семейном бюджете не должна превышать 40%. Значит, на ипотеку в Москве смогут претендовать только семьи, имеющие совокупный доход порядка 240 тысяч.

Для рынка первичного жилья это означает стагнацию. Не стоит ждать существенного снижения цен на новостройки — ниже себестоимости квартиры продаваться не могут», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, участники рынка недвижимости прогнозируют рост ежемесячных платежей по ипотеке, в России он может составить до 21% к июлю 2022 года.

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