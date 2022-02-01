Москва, , 14:19 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку с должности главы управы Западное Дегунино Оксану Молодецкую. Распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.

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«Освободить Молодецкую Оксану Вячеславовну от замещаемой должности главы управы района Западное Дегунино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы», — сказано в документе. В распоряжении уточняется, что Молодецкая покидает должность по собственной инициативе.

Другим распоряжением мэр города освободил от должности главы управы района Новогиреево Александра Хрулева и назначил его руководителем управы Восточный.