Москва, , 14:41 — REGNUM Новую попытку заменить самолёты «Аэрофлота» бортами лоукостера «Победа» в ряде регионов предпримет российский перевозчик этой весной. Об этом со ссылкой на несколько источников в авиационном сообществе сообщает 1 февраля портал Ura.ru.

Аэрофлот Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 2021 году «Аэрофлот» пытался прекратить полёты в 26 российских городов, но тогда возник конфликт с губернаторами и депутатами региональных парламентов. Они заявили, что перевозчик злоупотребляет положением на рынке и нарушает права потребителей.

Прекращение полётов в Москву из некоторых регионов предусмотрено в стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2028 года. Документ утверждён правительством РФ.

«В списке фигурирует 26 регионов, в том числе и уральские — Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и Пермь. Вместо них на этих направлениях должны летать «Победа» и «Россия», — говорится в публикации.

Ранее самолёты были заменены на 18 направлениях. Теперь, по данным источников, в компании хотят «добить» оставшиеся.

В Общероссийском объединении пассажиров и уральском бизнес-сообществе негативно воспринимают инициативу компании, в том числе из-за более низкого уровня комфорта на самолётах «Победы» и «России». Издание запросило комментарии у компаний «Аэрофлот» и «Победа», но пока не получило ответа.

Читайте также: Компания «Аэрофлот» отменила более тысячи авиарейсов на юг России