Чебоксары, 1 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении директора государственного унитарного предприятия «Биологические очистные сооружения» не связано с его основной трудовой деятельностью. Об этом сообщает министерство строительства Чувашии, комментируя задержание руководителя предприятия.

Rpn.gov.ru Плановая проверка на ГУП «БОС» в Чувашии

ГУП «БОС» является подведомственной организацией министерства строительства Чувашии. В связи с уголовным преследованием директора предприятия на период следствия исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя Вадима Данилова.

«Возбуждённое в отношении Юрия Алексеева уголовное дело не связано с его основной деятельностью на ГУП «БОС», — говорят в республиканском минстрое.

Напомним, что Юрий Алексеев был задержан и помещён под домашний арест 29 января.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки. Отстранённого руководителя ГУП «БОС» подозревают в злоупотреблении полномочиями и присвоении. Следствие считает, что в 2020 году в служебное время он принудительно направлял ряд подчинённых на строительные работы на участке его сына. Также правоохранители полагают, что он присвоил железобетонные плиты и щебень.