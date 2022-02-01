Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля и Григоре Новак 1 февраля обратились в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить законность принятия поправок в закон об адвокатской деятельности и законопроекта о Нацфонде регионального и местного развития. Об этом сообщает пресс-служба Партии социалистов.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По мнению истцов, при внесении данных законопроектов в повестку внеочередной сессии парламента были нарушены необходимые процедуры. Депутаты считают, что о заседании объявили, не соблюдая регламент.

«Депутаты считают, что изменением повестки дня внеочередной сессии были нарушены регламентирующие условия, от которых зависит действительность внеочередной сессии, и просят признать неконституционным Закон № 13 о внесении изменений в Закон об адвокатуре № 1260/2002», — говорится в сообщении.

Напомним, принятые в Молдавии в январе поправки об адвокатской деятельности упрощают процедуры при обыске адвокатов и возбуждения против них уголовных дел. В знак протеста адвокаты на четыре дня объявляли забастовку, но это не оказало никакого влияния.