Курск, , 14:15 — REGNUM Во вторник, 1 февраля, начинается прием заявок на Фестиваль хореографического искусства «Карагод талантов — хоровод дружбы: традиции и современность». Принять участие в мероприятии могут творческие коллективы из любого региона страны, расширить географию конкурса-фестиваля стало возможным благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Хоровод Андрей Репин, ИА REGNUM

Заявить о желании участвовать в Фестивале можно до 25 февраля, Положение и форма заявки размещены в группе «Карагод талантов — хоровод дружбы» социальной сети «В контакте».Уже сейчас, до начала официального приема заявок, участием в Фестивале заинтересовались хореографические коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого АО и ряда других регионов.

Проект состоит из двух основных этапов: образовательный блок и итоговый конкурс-фестиваль. Образовательный блок представлен серией обучающих мероприятий: практические семинары, тренинги, презентационные сессии, а также мастер-классы по народной (традиционной) и современной хореографии с лучшими педагогами-хореографами страны и известными медийными танцорами. Часть мероприятий будет организована для педагогов и хореографов.

Конкурс-фестиваль будет проводиться также в несколько этапов. Запланировано проведение Всероссийского конкурса в области хореографического искусства (заочный этап), в результате которого определятся финалисты проекта, которые будут приглашены на очный этап. Он представляет собой двухдневную серию мероприятий, которая будет включать в себя конкурсные выступления коллективов-финалистов, гала-концерт с торжественным награждением Победителей фестиваля и мероприятия образовательного кластера. Проведение очных мероприятий запланированы на конец марта.

Организатор проекта — Курская региональная общественная досуговая детско-юношеская организация «Гармония» при поддержке Комитета Молодежной политики Курской области, Комитета по культуре, Администрации города Курска, Молодежного парламента при Государственной Думе, Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе, Общественной Молодежной палаты при Курской областной Думе.

Автор проекта — Алина Шевякина, председатель Курской региональной общественной досуговой детско-юношеской организации «Гармония», руководитель проекта «Фестиваль хореографического искусства «Карагод талантов —хоровод дружбы: традиции и современность», член Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе.