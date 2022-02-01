София, , 14:15 — REGNUM Крупнейшая болгарская компания-распределитель природного газа «Булгаргаз» объявила о намерении снизить с 1 февраля цены на голубое топливо для бытовых потребителей. Об этом 1 февраля сообщает БТВ.

Будущее за газом

По некоторым данным, руководство компании уже обратилось к правительству Болгарии с соответствующим предложением, предусматривающим перерасчет действующих тарифов в отношении частных домовладений и многоквартирных домов. Предполагается, что в ближайшее время указанные изменения коснутся ценовой политики для крупных предприятий.

Согласно официальной информации, нововведение связано с изменениями на мировом энергетическом рынке. Как ожидается, в период с февраля по март 2022-го года болгарские потребители заплатят за газ на 18% меньше, чем в декабре 2021-го и январе нынешнего года.