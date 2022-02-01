Вашингтон, 1 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Согласно данным нового опроса, половина американских избирателей поддерживает импичмент президента США Джо Байдена из-за его решения в спешке покинуть Афганистан.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно данным опроса, опубликованным Washington Examiner, на этот результат повлиял и иммиграционный кризис на южной границе США.

Журнал пишет, что, если республиканцы возьмут под свой контроль и Палату представителей, и Сенат на выборах в Конгресс в следующем году, ожидается, что они принудят Байдена уйти.

Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате призвали к импичменту Байдена из-за его решения в спешке вывести американские войска из Афганистана, но демократы, контролирующие Палату представителей, отклонили их запрос.

Однако, согласно Washington Examiner, опросы, показывающие, что республиканцы лидируют на выборах в Конгресс США в следующем году, повысили вероятность проведения обширного расследования в отношении администрации Байдена.