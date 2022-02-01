Таллин, 1 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Две крупнейшие энергетические корпорации Эстонии — производитель энергии Eesti Energia и сетеовой монополист Elering — согласились на обсуждение спора по поводу парка ветрогенераторов в Тоотси в Суде Европейского союза. Об этом сообщил портал rus.err.ee.

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Как указывают источники информации, это решение способно отдалить судьбу спорного ветропарка на неопределенное время.

Eesti Energia в 2021 году оспорила в местном суде решение сетевой компании Elering не предоставлять ветропарку в Тоотси субсидии по прежней схеме. По ней ветропарки, построенные до 2017 года, в дополнение к рыночной цене получают поддержку в размере 53,7 евро за каждый мегаватт-час, и эта сумма будет оплачена потребителями.

Теперь разбирательство в Таллинском административном суде приостановлено в ожидании заключения из Брюсселя.

По словам министра финансов Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус, правительство заинтересовано в том, чтобы судебное разбирательство между двумя государственного компаниями завершилось как можно быстрее.