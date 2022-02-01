Челябинск, , 14:12 — REGNUM В Челябинской области выдворили из России гражданина, который оправдывал деятельность одной из террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Терроризм

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По данным следствия, преступную деятельность он вёл в социальной сети. В 2021 году Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил его к штрафу в сумме 200 тыс. рублей.

Также в отношении него отменено решение о приёме в гражданство РФ и на 50 лет закрыт въезд в страну.