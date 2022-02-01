Берлин, , 14:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии осудило высылку посла Франции в Мали, сообщает Le Figaro.

Мали Fred Marie

По данным МИД страны, высылка посла Франции в Мали является «неоправданной».

"Неоправданная высылка посла Франции заводит в тупик. Необходим диалог, а не эскалация для достижения общей цели безопасности и борьбы с терроризмом в Мали», — говорится в заявлении МИД Германии, опубликованном в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мали потребовали от посла Франции покинуть пределы страны не позднее чем в ближайшие 72 часа.

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