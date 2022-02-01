Берлин, 1 февраля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии осудило высылку посла Франции из Мали, сообщает Le Figaro.

Fred Marie Мали

По данным МИД страны, высылка посла Франции из Мали является «неоправданной».

«Неоправданная высылка посла Франции заводит в тупик. Необходим диалог, а не эскалация для достижения общей цели безопасности и борьбы с терроризмом в Мали», — говорится в заявлении МИД Германии, опубликованном в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мали потребовали от посла Франции покинуть пределы страны не позднее чем в ближайшие 72 часа.

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