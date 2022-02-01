Москва, , 14:12 — REGNUM Российская группа «Ленинград» поделилась новым клипом под названием «Свободная касса», посвященным ресторанам быстрого питания. Ролик опубликовали вечером 31 января на YouTube-канале коллектива.

Группа «Ленинград», клип «Свободная касса» Скриншот YouTube

В клипе показано, как молодые люди заедают собственные переживания продукцией сети McDonald’s. Тем самым музыканты решили уделить внимание проблеме нездорового образа жизни среди молодежи.

Напомним, что ранее группа «Ленинград» выпустила два других клипа, посвященных социальным проблемам. Так, в клипе «Пока так» освещается наличие беспорядка на улицах Санкт-Петербурга, а в ролике «Па-спорт» выражается недовольство в связи с введением паспорта болельщика на спортивных мероприятиях.

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