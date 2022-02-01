Киев, , 14:11 — REGNUM Газ из Венгрии впервые начал поступать в газотранспортную систему Украины напрямую, а не путем реверсных поставок. Об этом 1 февраля сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

Украинская ГТС Utg.ua

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию», — написал он в своем сообщении.

Также Макогон отметил, что это произошло после технических мероприятий на трубопроводе и добавил, что поставки из Венгрии стали еще одним гарантированным маршрутом поставок газа на Украину, помимо Словакии, даже при отсутствии поставок российского газа.

«Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии», — уточнил глава украинской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти страны готовы помочь Украине военной техникой, чтобы страна таким способом отстаивала свой суверенитет и независимость.