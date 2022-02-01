Таллин, , 14:09 — REGNUM Во вторник, первого февраля, на Ратушной площади и на главной площади квартала Ротерманни столицы Эстонии пройдет празднование Нового года по восточному календарю. Об этом сообщил коммуникационный отдел Таллинского центра стратегического управления.

Тигр Iain A Wanless

Начало — в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). На Ратушной площади будет создана ледяная скульптура символа года — тигра. Впоследствии эта скульптура будет отлита из бронзы и установлена в Таллинском зоопарке.

Для празднования китайского Нового года подготовлена виртуальная программа, в которой перед таллинцами на большом экране выступят известные китайские артисты. Вживую можно будет увидеть традиционный танец дракона, а также выступление барабанщиков и огненное шоу. Гостей поприветствуют мэр Таллина Михаил Кылварт и посол КНР в Эстонии Ли Чао.

Одновременно с мероприятиями на Ратушной площади, на площади в квартале Ротерманни начнется праздничная программа, а в расположенных на площади киосках можно будет попробовать блюда восточной кухни. С новогодним приветствием выступит эстонский астролог Игорь Манг.

В Таллине Новый год по китайскому календарю в сотрудничестве с Пекинским бюро культуры отмечают с 2009 года.